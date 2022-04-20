台股萬七保衛戰 護國神山群帶頭衝

美股四大指數收紅，台股今（20）日力守萬七，收盤上漲155.48點，力守萬七，科技股護國神山群領軍喊漲，台積電（2330）收盤上漲5元，收在570元；聯發科（2454）收盤上漲18元，收在856元。

美國聯準會官員對於升息立場偏鴿，企業財報傳佳音，帶動美股四大指數全面走揚，升息投資人恢復信心。美股道瓊指數上漲499.51點、漲幅1.45%，收34,911.2點；費城半導體指數上漲68.0點、漲幅2.21%，收3,153.2點。

台積電為了留才和搶才，昨日證實除加薪、發行限制型股票等外，研擬補貼員工買自家股票，共享營運成果；外界解讀，某種程度釋放投資進場的時間點。

外資在昨日力挺台積電，結束連三日賣超逾1.8萬張，轉為買超1,069張，自營商也敲進709張，不過投信卻賣超346張。台積電今（20）日開盤收盤均為上漲5元，價位在570元。

前日遭外資調降評等、狂賣的聯發科，下週法說即將登場，外界聚焦第2季展望等。4月13日才終結外資連11賣，但外資只買超一天，隔天又連四日賣超7,825張，不過投信卻連五日力挺，買超309張，今日股價收在856元，上漲18元。

今日台股增加一千金，緯穎（6669）受惠伺服器終端需求強勁，營收與獲利將延續到下半年，加上供應端狀況改善，外資已經連兩日買超73張，今日股價開盤即站上千元，收在1,030元，上漲34元。

美銀修正信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）投資評等及目標價，將信驊由「中立」降至「劣於大盤」，目標價下調至2,550元，譜瑞-KY由「買進」降至「中立」，目標價下調至1,750元，祥碩維持「買進」，目標價由2,400元下調至2,100元。

信驊開盤上漲50元，股價隨即重挫，終場下跌150元，收在3,100元，面臨3,000元保衛戰。譜瑞終場收在1,415元，下跌15元，祥碩則終場上漲15元，收在1,580元。