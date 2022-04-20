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台股上漲155.48點 三大法人買超44.63億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
週二美股四大指數收紅，那斯達克、費半勁揚逾2%，帶動台股今（20）日開高，雖一度跌破萬七，但午盤持續震盪往上。圖／聯合報系資料照
週二美股四大指數收紅，那斯達克、費半勁揚逾2%，帶動台股今（20）日開高，雖一度跌破萬七，但午盤持續震盪往上。圖／聯合報系資料照

週二美股四大指數收紅，那斯達克、費半勁揚逾2%，帶動台股今（20）日開高，雖一度跌破萬七，但午盤持續震盪往上，收在最高17,148.88點，上漲155.48點，成交量放大至2,931.87億元；三大法人買超44.63億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超30.72億元，投信買超23.59億元，自營商賣超（合計）9.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.26億元，自營商（避險）賣超6.41億元。

台股今繼續反彈，電子指數收紅，聯發科（2454）收856元，漲幅2.15%，聯電（2303）收47.65元，漲幅2.14%，ABF載板三雄皆收紅，以欣興（3037）漲幅最多。不過中華電（2412）持續上揚，創新高價131元。航空雙雄股價回檔，昨強勢的散裝航運呈現開高走低，食品類股表現強勢，福壽（1219）、台榮（1220）攻上漲停板，金融類股多止跌翻紅，國泰金（2882）、富邦金（2881）反彈近2%，檢測類股續強，瑞基（4171）漲停亮燈。大盤收在17,148.88點，漲幅0.91%。

自營商 台股 三大法人

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