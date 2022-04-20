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台股連2日反彈 法人：可逢低買進這四族群
美股19日持續走揚，帶動台股今（20）日反彈力道延續，盤中雖一度走低至萬七以下，但後續拉回，法人表示，因昨日台股漲多，今日開高後盤面走低整理是正常現象，投資人不需擔憂，此時正是逢低布局的時點。
今日亮燈漲停的個股有：華興（6164）、雃博（4106）、瑞基（4171）、立凱－KY（5227）、森崴能源（6806）、茂生農經（1240）等股。
今日半導體族群表現佳者有：宇瞻（8271）上漲2.9元，漲幅7.2%；瑞鼎（3592）上漲31.5元，漲幅7.0%；力積電（6770）上漲2.7元，漲幅5.2%；昇陽半導體（8028）上漲2.8元，漲幅4.9%；矽力-KY（6415）上漲130.0元，漲幅4.7%。
光電族群盤中表現佳者有：乙盛-KY（5243）上漲5.0元，漲幅8.1%；國碩（2406）上漲1.2元，漲幅4.8%。
生醫族群盤中表現佳者有： ABC-KY（6598）上漲2.7元，漲幅5.2%；台耀（4746）上漲3.7元，漲幅5.7%。
台新投顧副總經理黃文清表示，今日受到大盤上漲激勵，具題材性的族群皆有所表現，例如：半導體上下游、電動車產業鏈等，建議投資人近期可逢低買進跌深電子族群、受惠疫情的生醫類股、受惠升息的金融股，以及具法說行情的高股息族群。
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