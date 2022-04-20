大摩：科技股抄底時機未到 看好台達電、欣興等標的

摩根士丹利所追蹤的大中華區科技硬體股自3月來平均下跌16%，MSCI亞洲科技指數則下跌10%，反映了市場對下半年需求前景的擔憂，然儘管經歷修正，摩根士丹利認為現在抄底還為時過早，而展望未來6~12月，相較看好台達電（2308）、欣興（3037）、亞德客-KY（1590）等標的。

摩根士丹利表示，一般型NB和Android智慧型手機等消費性電子產品需求不振已是市場共識，市場投資人除了逐步轉向討論是否還有下行的風險之外，今年iPhone出貨持平與否，以及哪些股票適合現在進場等議題也是議論焦點。

摩根士丹利指出，中國大陸防疫封城措施將會影響到大部分科技硬體公司在4月的出貨表現，與此同時，人力、物流及營運調整的相關支出同步增加，將進一步使第2季營運呈壓，預期第2季營收僅會季增2%；訂單是否下修將是未來觀察要項，摩根士丹利為此就獲利預估進行壓力測試，結果表示目前市場估值水準尚非抄底的最佳時點。

摩根士丹利進一步說，市場將就首季財報調整全年獲利展望，為個股行情催動的關鍵要素，展望未來6-12個月，看好數據中心、5G網路、電動車和IoT自動化等數據相關基礎設施供應鏈的成長空間將較智慧型手機、PC/NB、電視及遊戲機消費電子產品還來得好，推薦標的有台達電、欣興、亞德客-KY等，保守看待友達（2409）、全新（2455）、雙鴻（3324）等。