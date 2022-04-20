傳單日確診破2300例 輕症在家帶動醫材、藥局、快篩股

台股進行萬七關卡保衛戰，生技股今（20）日早盤原先漲勢稍歇，不過，盤中傳出今日確診人數飆破2300例，再創新高，激勵快篩股、醫材股、藥局股漲勢再起。法人表示，隨著病毒擴散，居家照護上路，除了快篩試劑，疫情期間的常備藥品與醫材包括解熱止痛藥、止鼻水藥、止咳化痰藥、體溫計、血氧計等，帶動藥局、醫材等銷售表現大幅攀升，甚至面對疫情的不確定性，產生囤貨需求，使相關廠商、通路受惠。

本土疫情愈演愈烈，生技股仍是多方加碼重鎮，買盤今日鎖定血氧機的雃博（4106）、優盛（4121）兩檔個股早盤震盪，盤中皆急拉飆上漲停，快篩股以寶齡富錦（1760）、泰博（4736）為首，盤中漲幅逾5%，另外，藥局股大樹（6469）、杏一（4175）也強勢上攻。法人表示，Omicron相較過去病毒株傳染力變強，但致死率降低，整體疫情趨向流感化，未來居家照護將成主流，由於Omicron輕症比例最高，加上政府亦鼓勵輕症在家，以及民眾有備無患的心態，使常備藥品與醫材的需求大增。

藥局業者表示，先前防疫商品中，以快篩試劑銷售成長最多，不過，日前快篩龍頭廠降價方案出爐，新售價將在下周一生效，加上政府5月初擬開始實施「快篩實名制」，單支售價預計壓到100元，使得現階段以銷售存貨為主。近日以感冒藥品包括鼻炎、退燒藥、止咳化痰等藥品銷售成長較大，且需求以家戶為單位，因此消費者採購量、備貨量也較過往增加。另外，血氧計、體溫計等醫材產品銷售也有增加，主要是民眾輕症在家需加強自我檢測，量測儀器亦不可少。