跟上淨零趨勢 中信投信力推ESG多重資產基金

全球暖化造成生態浩劫，減碳行動迫在眉睫。中信投信看好「近零」到「淨零」的減碳趨勢，推出中國信託ESG碳商機多重資產基金，結合ESG篩選和碳商機雙重條件，靈活的股債配置，精準掌握未來兆元碳商機！

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示，全球已有128個國家，宣示2050年達成淨零碳排，根據「聯合國政府間氣候變遷專門委員會」（IPCC）定義，淨零碳排（Net Zero）指特定時間內，全球人為造成的溫室氣體排放量，扣除人為移除量等於零，也就是說，淨零趨勢下，不僅碳排減少，人為移除量也需較目前增加。

張正鼎表示，邁向淨零，不僅只靠能源轉型，而需要所有供應鏈響應，包含鋼鐵、水泥、汽車、建築發熱設備、農業都將出現「減碳剛需」，減碳越強的企業越能吸引市場資金目光，進而從中衍生出「碳捕捉」、「碳避免」、「碳降低」、「碳交易」四大碳商機，包含廢氣循環再生、投資減碳科技、排碳商品化等，最值得注意的是，全球碳權相關商品價格自疫情爆發以來大幅上升，依據世界銀行報告，2020全球碳價收入為530億美元，年成長率達18%。企業碳排成本高漲，減碳終將成為企業經營的關鍵考量。

中國信託ESG碳商機多重資產基金投資產業橫跨傳統的能源轉型外，還囊括循環再生、減碳科技、碳商品交易等，結合ESG、聚焦有利減碳排放、降溫的企業，從中精選經營模式與財務表現出色的標的，更透過多重資產策略，股搭配債靈活布局，兼顧成長及收益，提供投資人掌握經濟及趨勢變化帶來的投資機會。