快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

台股反彈力道延續 法人：逢低布局4族群時機到

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

受到美股昨日走揚帶動，台股大盤今（20）日亦上漲，唯盤中一度走跌至16,983.5點，法人表示，投資人無須擔憂，由於昨日台股大漲，今日開高後，盤中出現洗盤屬於正常現象，反彈力道延續，今日仍可逢低布局。

台新投顧副總經理黃文清指出，今日具題材性的類股皆有發揮，如半導體上下游、電動車產業鏈等，建議投資人，今日可逢低買進跌深電子族群、受惠疫情的生醫類股、受惠升息的金融股，以及具法說行情的高股息族群。

今日盤中亮燈漲停的個股有：三貝德（8489），瑞基（4171），立凱－KY（5227），森崴能源（6806）等股。

電子族群盤中表現佳者有：宇瞻（8271）上漲2.9元，漲幅7.2%；矽力-KY（6415）上漲140元，漲幅5.14%；瑞鼎（3592）上漲22.5元，漲幅5.0%。

光電族群盤中表現佳者有：華興（6164）上漲1.25元，漲幅9.39%；乙盛-KY（5243）上漲4.9元，漲幅7.98%；國碩（2406）上漲1.2元，漲幅4.83%。

生醫族群盤中表現佳者有：雃博（4106）上漲2.8元，漲幅7.5%；寶齡（1760）上漲9.5元，漲幅5.9%；ABC-KY（6598）上漲2.3元，漲幅4.4%；台耀（4746）上漲3.1元，漲幅4.8%。

台股

延伸閱讀

富邦期貨：四大利空未解 台股短線反彈恐以弱勢視之

12檔台股基金長抱逾20年 績效超過10倍

台股量能 16個月新低

三台股商品 抗震力強

相關新聞

法人：消息面持續干擾 台股震盪格局不變

權值股助攻，台股今天終場大漲155點收最高，來到17148.88點，法人表示，消息面壓抑近期台股表現，震盪格局維持不變，...

台灣高股息30指數納入三大PCB廠 標竿報酬指數同步更新

PCB族群去年營運穩健且股息可望皆達歷史高檔或維持高檔，台灣指數公司今（20）日公布台灣高股息30指數首次成分股審核，納...

台股萬七保衛戰 護國神山群帶頭衝

美股四大指數收紅，台股今（20）日力守萬七，收盤上漲155.48點，力守萬七，科技股護國神山群領軍喊漲，台積電（2330...

台股上漲155.48點 三大法人買超44.63億元

週二美股四大指數收紅，那斯達克、費半勁揚逾2%，帶動台股今（20）日開高，雖一度跌破萬七，但午盤持續震盪往上，收在最高1...

台股連2日反彈 法人：可逢低買進這四族群

美股19日持續走揚，帶動台股今（20）日反彈力道延續，盤中雖一度走低至萬七以下，但後續拉回，法人表示，因昨日台股漲多，今...

台股上漲155.4點收17,148.8點 台積電570元作收

台股大盤今(20)日終場上漲155.4點，漲幅0.9%，收17,148.8點，成交量2,931.8億元。櫃買市場20日終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。