台股反彈力道延續 法人：逢低布局4族群時機到

受到美股昨日走揚帶動，台股大盤今（20）日亦上漲，唯盤中一度走跌至16,983.5點，法人表示，投資人無須擔憂，由於昨日台股大漲，今日開高後，盤中出現洗盤屬於正常現象，反彈力道延續，今日仍可逢低布局。

台新投顧副總經理黃文清指出，今日具題材性的類股皆有發揮，如半導體上下游、電動車產業鏈等，建議投資人，今日可逢低買進跌深電子族群、受惠疫情的生醫類股、受惠升息的金融股，以及具法說行情的高股息族群。

今日盤中亮燈漲停的個股有：三貝德（8489），瑞基（4171），立凱－KY（5227），森崴能源（6806）等股。

電子族群盤中表現佳者有：宇瞻（8271）上漲2.9元，漲幅7.2%；矽力-KY（6415）上漲140元，漲幅5.14%；瑞鼎（3592）上漲22.5元，漲幅5.0%。

光電族群盤中表現佳者有：華興（6164）上漲1.25元，漲幅9.39%；乙盛-KY（5243）上漲4.9元，漲幅7.98%；國碩（2406）上漲1.2元，漲幅4.83%。

生醫族群盤中表現佳者有：雃博（4106）上漲2.8元，漲幅7.5%；寶齡（1760）上漲9.5元，漲幅5.9%；ABC-KY（6598）上漲2.3元，漲幅4.4%；台耀（4746）上漲3.1元，漲幅4.8%。