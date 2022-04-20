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長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

AI、HPC應用加速 大和資本上調金像電、信驊等目標價

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

AI、HPC應用加速，推動數據中心建置，大和資本看好相關供應鏈營運前景受惠可期，重申嘉澤（3533）、金像電（2368）、信驊（5274）、緯穎（6669）、智邦（2345）「買進」或「優於大盤」評等，目標價各上調為860、98、3,700、1,150、260元。

大和資本數據中心產業有數項利多，首先，現時零組件供給市況緊俏，壓抑需求，然可預期未來需求釋放後將能在短期內推動產業表現，再來，新伺服器平台將於下半年推出，帶動更新需求，與此同時，美國雲端產業資本支出提高可期，而中長線而言，AI、HPC的擴大應用將持續刺激產業進一步成長；預期數據中心今年資本支出將年增10%至1,682億美元，顯較2020年年增5%、2021年年增6%來得強勁。

美國 信驊

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