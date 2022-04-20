AI、HPC應用加速 大和資本上調金像電、信驊等目標價
AI、HPC應用加速，推動數據中心建置，大和資本看好相關供應鏈營運前景受惠可期，重申嘉澤（3533）、金像電（2368）、信驊（5274）、緯穎（6669）、智邦（2345）「買進」或「優於大盤」評等，目標價各上調為860、98、3,700、1,150、260元。
大和資本數據中心產業有數項利多，首先，現時零組件供給市況緊俏，壓抑需求，然可預期未來需求釋放後將能在短期內推動產業表現，再來，新伺服器平台將於下半年推出，帶動更新需求，與此同時，美國雲端產業資本支出提高可期，而中長線而言，AI、HPC的擴大應用將持續刺激產業進一步成長；預期數據中心今年資本支出將年增10%至1,682億美元，顯較2020年年增5%、2021年年增6%來得強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言