當沖大戶凱基哥也搶進華新 昨大買超過3.6萬張

華新（1605）在印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠，且自結今年第1季營收425.66億元，稅後純益38.17億元，年增128%，每股純益1.11元，年增102.77％，股價已飆漲超過4成，這幾天也吸引當沖客進駐。凱基台北分點昨（19）日也跟進大買3萬6564張，引起注意。

華新自4月12日開始飆漲，當沖比也跟著提高，4月13日竄升至47%，比12日的29%高出許多。4月15日當沖比衝至68%，不過昨日當沖比下滑回56%。華新昨日股價亮燈漲停，凱基台北分點貢獻最多，大買超過3.6萬張。

華新自結今年第1季營收425.66億元，稅後純益38.17億元，年增128%，每股純益1.11元，年增102.77％，首季獲利主要受惠國際銅、鎳價格上漲，首季銷售價、量都較去年同期增加，加上印尼鎳生鐵廠4條產線自2021年下半起陸續投產及量產，目前4條產線已全數開出，進一步挹注獲利表現。

另外，華新董事會決議投資電池用鎳、儲能設備，分別向青山集團旗下Ever RisingLimited及Berg Holding Limited取得印尼PT. Sunny Metal Industry（下稱旭日公司）50.1%股權，將在印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠。旭日公司預計2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬5.5萬噸。

華新表示，取得股權之旭日公司正在建設四條冰鎳／RKEF（迴轉窯電爐）產線，及一座每小時發電量38萬KWH的自有電廠。待建置完成後，整體鎳產量預計增加70%至約6.8萬噸，以供應不銹鋼、EV 電動車與儲能設備等製造廠商所需。