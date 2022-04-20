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富邦期貨：四大利空未解 台股短線反彈恐以弱勢視之

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

聖路易聯準銀行總裁布拉德稱聯邦基金利率可能要超越中性，提高至2%上方，才可抑制通膨，帶動美債殖利率周二持續衝高，十年期美債殖利率盤中升破2.9%；不過，美國法院撤銷強制口罩令，帶動航空股延續近期優異表現，另外，嬌生最新財報獲利亮眼，股價締新高紀錄，激勵市場信心，投資人逢低進場，道瓊大漲近500點，那指和費半皆勁揚逾2%。

美股財報獲利亮眼激勵市場信心，投資人逢低進場加碼，股市持續震盪逐底，惟美國聯準會傾向鷹派升息及縮表、中國大陸封城、俄烏戰事擊持續、台灣本土疫情升溫等四大利空尚無太大轉圜跡象出現，加上第2季消費性電子手機、筆電等需求轉弱，預期台股短線表現空間不大，以弱勢反彈視之，投資仍宜謹慎操作。

美國聯準會 財報

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