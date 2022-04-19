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美債殖利率再漲 台股萬七得而復失、短線非電族群吸睛

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照
圖為台股示意圖。報系資料照

烏俄戰火持續，俄軍對烏東頓巴斯地區火力猛攻，烏克蘭總統澤倫斯基發布談判的最後通牒，導致油價上揚，美債殖利率創高，但美股對於戰火利空再次出現鈍化，跌勢趨緩且費半指數轉揚，因此激勵台股今（19）日順勢反彈，但市場追價意願不高，成交量能萎縮，終場指數上漲94點，收在16,993點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，國際政局動盪，加上Fed加速緊縮，證交所公布第1季大戶、中實戶交易人數，同步改寫近五季新低，並較2021年第2季的歷史高點僅剩腰斬，但散戶無懼外資賣股走人，持續跟隨投信、八大公股行庫等兩大內資主要穩盤力量逢低加碼，第1季散戶交易人數逆勢擴增，為單季歷史次高水準。

加上定期定額買股、台股共同基金與相關ETF皆再創歷史新高，顯示短線因國際間利空夾擊，導致外資維持保守格局，大戶也持續退場，因此權指數維持弱勢格局，但內資持續逢低承接，尤其定期定額與ETF投資金額創高，顯示投資人轉以長線投資為主，將有助於指數的下檔支撐，但外資仍為盤面的主角，在外資未轉多之前，指數表現將仍受壓抑。

烏克蘭準備與俄軍在烏東頓巴斯地區大戰一場，這一仗可能影響戰爭走向，這意味著以爭奪烏克蘭東部領土為中心的第二階段戰爭已經開打，澤倫斯基稱「烏克蘭為奪回屬於自己的東西，可與俄戰10年」。顯示短線俄烏戰火恐將延續，原物料價格恐維持高檔，Fed為控制通膨將持續加速緊縮政策，因此官員鷹派言論仍難以避免，高成長的美國科技類股將維持相對弱勢格局，台灣電子族群表現將持續受到壓抑，盤面間仍將以非電族群表現相對強勢，因此建議以小量資金在非電族群偏多操作。

烏克蘭 外資 俄烏戰爭 台股

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