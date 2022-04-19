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台股上漲94.53點 三大法人買超37億元
台股今（19）日開紅，一度大漲至17,106.26點，但盤中漲幅收斂，收在16,993.4點，上漲94.53點，成交量2,266.94億元；三大法人買超37億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超21.25億元，投信買超8.6億元，自營商買超（合計）7.15億元，其中自營商（自行買賣）買超5.5億元，自營商（避險）買超1.64億元。
台股今反彈，華新（1605）首季自結獲利，每股純益1.11元，較去年同期EPS 0.55元大增逾倍，股價攻上漲停板，收42.75元。航運指數漲幅2.65%，華航（2610）漲幅超過6%，收28.9元，貨櫃三雄也有不錯的表現，散裝航運四維航（5608）、裕民（2606）大漲逾4%。生技類股多回檔收綠，寶齡富錦強漲7%，收160元。化工股東鹼、惠光（6508）下跌，台積電（2330）收565元，小漲0.71%。大盤收在16,993.4點，漲幅0.56%。
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