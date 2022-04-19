航運、電子增動能 法人：5月升息後可布局電子族群

美股費城半導體指數18日反彈走揚，帶動台股電子族群今（19）日走反彈行情，盤中受恒生指數、日經指數開高走低影響，買盤小幅縮減，法人表示，部分電子個股如華新（1605）、華興（6164）、圓剛（2417）、世芯-KY（3661）、家登（3680）、譜瑞-KY（4966）等股，有強勢主力拉抬，後市持續關注美股，待美股回穩，即可開始布局跌深電子族群。

今日亮燈漲停的個股有：華新、沛亨（6291）、廣錠（6441）、新盛力（4931）、精剛（1584）等股。航運族群今日表現佳者有：華航（2610）上漲1.75元，漲幅6.4%；裕民（2606）上漲2.7元，漲幅4.3%；四維航（5608）上漲1.85元，漲幅4.0%；萬海（2615）上漲5元，漲幅3.3%；新興（2605）上漲0.8元，漲幅3.1%；台航（2617）上漲1.1元，漲幅3.0%。

電子、半導體族群今日表現佳者有：達邁（3645）上漲4.0元，漲幅7.3％；康控-KY（4943）上漲1.0元，漲幅4.4％；健策（3653）上漲16.0元，漲幅4.1％；立積（4968）上漲9.5元，漲幅4.9％；順德（2351）上漲5.5元，漲幅4.2％；麗臺（2465）上漲5.0元，漲幅8.4％等股。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股目前低檔有撐，看好後市反彈力道持續，今日電子、傳產等族群皆有個股表現，等5月升息底定、股市將有更穩定的表現。短期操作上，建議投資人可看原物料族群，後續則可操作跌深電子股、具法說行情的高股息族群、電動車題材股等，提早布局以跟上反彈行情。