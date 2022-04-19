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台股漲94.5點收16,993.4點 台積電收在565元
台股大盤今(19)日終場上漲94.5點，漲幅0.5%，收16,993.4點，成交量2,266.9億元。櫃買市場今(19)日終場上漲0.6點，漲幅0.3%，收204.7點，成交量582.8億元。台積電（2330）今日終場股價上漲4元，漲幅0.7%，收565元。
今日盤中成交金額大且上漲個股有：譜瑞-KY（4966），世芯-KY（3661），貿聯-KY（3665），大立光（3008），寶齡富錦（1760）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：矽力-KY（6415），力旺（3529），泰博（4736），AES-KY（6781），綠電（8440）等股。
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