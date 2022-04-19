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台積電討論補貼自家員工買股 網：直接配不是更有誠意
晶圓代工廠台積電（2330）今（19）日證實有討論補貼自家員工來買台積電的股票，有網友詢問，這樣更多人買台積電，能不能幫助台積電的股價向上走？聯電（2303）、聯發科（2454）會不會也跟進？網友回應「直接配不是更有誠意」、「綁多久才能賣啊」、「這就是ESPP（員工股票購買計畫）」。
台積電表示有針對補貼員工買自家公司股票進行討論，補貼比例等相關細節仍待董事會決議，主要是希望員工薪酬更多元化，並讓員工能夠共享公司營運的成果。
台積電近年不僅調整薪資結構，將固定薪資調升20%，並針對高階主管及關鍵人才發放限制員工權利新股。
消息一出引發網友討論，有網友認為「直接配不是更有誠意」、「綁多久才能賣啊」、「想不到GG也淪落到要靠員工來撐股價了」、「員工幫忙拉一下，共體時艱」、「買高套住才會努力工作啊 嘻嘻」；但也有人表示「員工持股信託在金融業很普遍」、「ESPP外商早就一堆了好嗎」。
台積電今以566元開紅，一度拉升至569元挑戰站上10日均線，後股價略為壓回，盤中小幅上漲4元，至565元，漲幅0.71%。
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