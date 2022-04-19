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美股財報季開跑 法人：這類股正報酬機率高

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
法人表示，未來美股將逐步回歸基本面，隨著企業陸續公布財報，美股有望出現跌深反彈走勢。（美聯社）
法人表示，未來美股將逐步回歸基本面，隨著企業陸續公布財報，美股有望出現跌深反彈走勢。（美聯社）

美國十年期公債殖利率上周攀升至3年多來新高，拖累美股下跌，其中以科技股跌勢較重。觀察近期市場表現，市場對俄烏戰爭反應逐漸鈍化，在聯準會升息縮表路徑公布後，貨幣政策不確定性大幅消除，對科技股評價面的影響同樣出現鈍化。未來美股將逐步回歸基本面，隨著企業陸續公布財報，美股有望出現跌深反彈走勢。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人袁永騰表示，日前台灣半導體龍頭公布第一季財報，獲利優於市場預期。財報內容顯示，由於客戶需求仍旺，目前半導體仍是供不應求。最大亮點為高效能運算及車用電子，季增率皆高達26%，代表目前電動車、元宇宙、雲端、AI等應用需求，可能比市場預期更好。接下來將陸續出爐的美國相關科技股財報，打敗市場預期的機率也上升，值得投資人期待。

袁永騰指出，觀察歷次美股財報公布，除過往業績以外，只要同步發表的未來營運指引（Guidance）獲得市場認同，後續股價普遍也會有優異表現。而目前需求仍然旺盛的應用領域，都是統一FANG+ETF成分股的主場，包括電動車巨頭特斯拉、元宇宙始祖臉書及AI晶片霸主NVDIA等，也讓投資人更加可以期待後市表現。

在如今不確定性逐步消散的背景下，只要未來通膨能獲得控制，科技股就有望擺脫前述因素干擾，回歸基本面。袁永騰表示，鑒於科技股基本面後市仍相當強勁，尤其是幾大具備長期成長趨勢的領域，只要財報能繳出好成績，科技股就有機會出現反彈。因此，他建議投資人在市場震盪時不需恐慌，長線投資人可以持續利用定期定額方式布局，參與科技股長期成長機會。

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