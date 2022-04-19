華新股價飆27年新高還能買？ 法人教你這麼做

華新（1605）今（19）日開高走高衝上漲停42.75元鎖死，漲停及市價排隊買單超過6萬張，短短6個交易日，股價漲幅達47.66%，創下1995年6月以來的新高價，投資人關心，到底股價還會不會漲？還可不可以買？法人坦言，股價可能還有高點，但買不買？要看投資態度，短線操作積極的投資人可以先建立持股，也有法人不建議追高，認為可等壓回5日線再找買點。

華新自結今年第1季營收425.66億元，稅後純益38.17億元，年增128%，每股純益1.11元，年增102.77％，首季獲利主要受惠國際銅、鎳價格上漲，首季銷售價、量都較去年同期增加，加上印尼鎳生鐵廠4條產線自2021年下半起陸續投產及量產，目前4條產線已全數開出，進一步挹注獲利表現。

另外，華新董事會決議投資電池用鎳、儲能設備，分別向青山集團旗下Ever RisingLimited及Berg Holding Limited取得印尼PT. Sunny Metal Industry（下稱旭日公司）50.1%股權，交易金額為2億美元，將在印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠。

華新表示，將增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，取得股權之旭日公司正建設四條冰鎳／RKEF（迴轉窯電爐）產線，及一座每小時發電量38萬KWH的自有電廠；冰鎳產線及電廠建置完成後，整體鎳產量預計增加70%至約6.8萬噸，以供應不銹鋼、EV 電動車與儲能設備等製造廠商所需；旭日公司預計2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬5.5萬噸。

華新今日以39元開出，上漲0.1元，股價開高走高衝上漲停42.75元鎖死，盤中爆出逾17.7張成交量，高居個股成交量冠軍，排隊買單超過6萬張，股價創27年新高；華新股價沿著5日線往上急拉，短短6天漲幅逾4成，到底還能不能追？法人則是認為，買不買，要看個人的投資心態，保守投資人不追高，短線操作屬於積極型的投資人，若擔心股價一路衝高，可以先建立一些部位。

證券分析師黃漢成表示，以本益比來看，華新目前本益比不高，加上鎳價上漲，獲利將會往上，由於目前資金有由電子股轉進傳產股的情況，從趨勢看華新股價有機會再往上漲，在操作上，手中沒有的投資人可以先建立基本持股，但最好是等壓回再買，可以觀察小時線當切入點。

黃漢成坦言，以華新目前的漲勢來看，保守的投資人不適合，但短線操作屬積極型的投資人可先建立持股，然後若有壓回則用技術面找切入點，他認為，大型股會有震盪壓回的情況，但以目前的題材及熱度，即使有壓回，幅度也可能不大。

也有法人認為，華新的股本達343億元，要觀察的是，來自購買鎳礦所貢獻的營收及獲利有多大？另外，以華新股價淨值比來看，歷史區間介於0.45~1.05，去年底的每股淨值為30.86元，法人表示，華新長期以來股價都在淨值之下，但目前股價已漲至42.75元。

法人坦言，從技術面來看，華新目前處於主升段的第一波，沿著5日線往上漲，不太可能尖頭反轉，且有機會再創高，但是，在操作上並不建議追高，而是等壓回5日線再找買點。