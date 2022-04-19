費半反彈帶動台股 法人：美股走穩前看傳產

昨（18）日美股費城半導體指數反彈，為台股帶來正面影響，今（19）日台股再度收復萬七失土，盤中各族群中皆有個股表現，較強勢的類股為散裝貨輪、原物料等傳產族群。

華南投顧董事長儲祥生指出，由於投資人也會觀察亞股整體盤勢，今天日經指數、恒生指數開高走低，都將對台股盤中產生影響，盤中買氣有降溫現象，投資人還是會擔憂後續氣勢不足。短期操作上，在美股正日進入反彈走穩之前，建議投資人可看傳產族群。

今日盤中亮燈漲停的個股有：華新（1605），三貝德（8489），新盛力（4931），中美實（4702）等股。此外，航運族群盤中表現佳者有：四維航（5608）上漲3.0元，漲幅6.7%；慧洋-KY（2637）上漲5.2元，漲幅5.4%；華航（2610）上漲1.4元，漲幅5.3%；中航（2612）上漲2.5元，漲幅4.8%；裕民（2606）上漲2.8元，漲幅4.5%；台航（2617）上漲1.5元，漲幅4.2%。