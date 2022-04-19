華新飆高6天漲逾4成 集團股跟進大漲

華新（1605）公告首季自結獲利，每股純益1.11元，較去年同期EPS 0.55元大增逾倍，股價持續往上衝，今（19）日早盤以39元開出，股價開高走高，一度拉升至42元，創下1995年6月以來的新高價，盤中漲幅逾7％，統計華新六個交易日股價上漲45%，集團股也跟進大漲，精星（8183）盤中漲幅逾6%。

華新自結今年第1季營收425.66億元，稅後純益38.17億元，年增128%，每股純益1.11元，年增102.77％；3月營收160.38億元，稅後純益20.29億元，年增80%，每股純益0.59元，單月就超過去年第1季的獲利。

華新首季獲利主要受惠國際銅、鎳價格上漲，首季銷售價、量都較去年同期增加，加上印尼鎳生鐵廠4條產線自2021年下半起陸續投產及量產，目前4條產線已全數開出，進一步挹注獲利表現。

華新股價近期急漲，今日開高走高且帶動集團股的表現，精星、精成科（6191）、華東（8110）、華新科（2492）、和鑫（3049）、彩晶（6116）、華邦電（2344）、信昌電（6173）等都是上漲表現。