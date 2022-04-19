美公司債指數殖利率衝5% 元大投資級公司債4/20除息

美國聯準會(Fed)持續釋出鷹派訊息，股市評價壓力沉重，而升息預期帶動債市殖利率走揚，以往年化配息率在3%~4%區間的美國公司債ETF，近期殖利率水準也向上一個位階，以4月20日將配息的元大投資級公司債（00720B），公告本季每受益權單位配發新台幣0.43元，以4月18日收盤價37.16元計算，年化配息率約4.63%，4月19日前買進並持有皆可參與配息。

伴隨債券價格走低而殖利率提升，投資人持續買進債券ETF，其中，規模最大的元大美債20年（00679B），今年以來受益人數翻倍成長，已近兩萬人大關，其在今年2月進行當季除息，年化配息率2.4%；配息率更高的元大投資級公司債（00720B），也將在4月20日進行除息，年化配息率約4.63%的水準，已經超越台股大盤近十年平均值，直逼高股息股票水準。

元大投資級公司債（00720B）ETF研究團隊表示，雖然升息環境不利債券價格表現，但投資債券要看的是市場已反映的升息終點位置，以目前美國十年期公債殖利率約2.8%來看，也就是預期未來基準利率區間會來到附近水平，反映升息幅度約10碼。因此，現階段進場債市已經是在價格相對較低位置。美國投資級公司債指數的殖利率接近5%，相對美國公債為高，而投資風險又低於非投資等級債，投資吸引力十足。

元大投資級公司債（00720B）ETF研究團隊表示，近年美國聯準會在貨幣政策執行前，多透過各種管道提早向市場溝通，避免突然的升息與降息對資本市場衝擊太大，這輪重啟升息同樣早已預先表示，亦持續有官員拋出「鷹上加鷹」議題，造成債市利空頻傳，但債券跟股票不一樣，是固定收益資產，當債券殖利率提前反映升息腳步而走升，可留意進場機會，且目前市場預期升息10碼是基於美國經濟復甦軌道無虞，假若實際狀況不如預期，造成聯準會鷹派立場鬆動而放緩升息節奏，則債券將展現更高的投資價值，建議固定收益資產投資人可伺機進場。

元大投資級公司債（00720B）除息交易日訂於4月20日，因此在4月19日當日之前買入並持有的投資人可獲得該季配息，收益分配發放日為5月17日。元大投信提醒，投資人參與ETF除息時，應留意淨值會一併變動，且高配息率不等同報酬率，半年配息、季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次年化配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。