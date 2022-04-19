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台股回神 台積電早盤最高上漲7元
美股震盪，費城半導體指數表現強勢，台股今（19）日上漲逾百點，站回萬七。台積電（2330）開盤上漲5元，開在566元，聯發科（2454）上漲22元，開在855元。
道瓊工業指數溫和下挫39.54點、跌幅0.11%，以34411.69點作收；標準500指數微跌0.90點、跌幅0.02%，收在4391.69點；科技股那斯達克指數跌18.72點、跌幅0.14%，收13332.36點；費城半導體指數逆勢上揚56.96點、漲幅1.88%，收3085.19點。
中國大陸疫情封控，上海、昆山準備復工，好消息不斷，台積電今日最高上漲7元，帶動台股多頭氣勢。
千金股方面，股王信驊（5274）早盤最高上漲110元，價位在3360元，漲幅逾3%；譜瑞-KY（4966）最高上漲50元，漲幅逾3%。
緯穎（6669）早盤一度上漲31元，價位到1005元，站上千金。
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