升息金融股利多 兆豐投信：金傳族群穩健抗震

2022第1季全球金融市場動盪，聯準會升息、通膨危機到俄烏戰火，也讓外界擔憂經濟可能衰退。目前國內普遍股票型基金都以投資電子、科技產業為主，兆豐台灣金傳精選股息基金重點投資台灣績優金融傳統產業，反而成為投資人進可攻、退可守的資產首選。

面對近期FED公布3 月會議紀錄，內容暗示將以每月最高950億美元的幅度縮減資產負債表，同時表示未來進行一次或一次以上50基點(2碼)的升息可能是合適之舉，造成台股指數走勢較弱，短期台股指數仍處於箱型震盪，類股表現優於大盤。

兆豐台灣金傳投資團隊表示，台灣電子股1Q2022財報表現佳，加上金融指數持續受惠升息利多創新高，有利支撐指數，因而看好金融股、高殖利率傳產類股、績優科技類股、生技及新能源類股。

兆豐台灣金傳精選股息基金聚焦台灣金融及傳產類股，挑選台股穩健配息，同時殖利率在「金融傳統產業」股票排名前四分之三之股票作為投資標的，因此更能靈活掌握資金，長線布局有利抵禦市場波動干擾。