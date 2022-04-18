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冷氣空調回收旺季 綠電股價挑戰百元關卡

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

資源回收股綠電（8440）近期在全球金屬原物料價格維持高檔、營收表現衝高，再加上股價出現軋空力道等多重因素帶動下，今（18）日股價以漲停價97.1元收市，不僅寫該股史上新高，近日更有機會挑戰百元關卡，將是台股資源回收股首度挑戰百元。

綠電3月營收為8373萬元，較上月大幅成長49.95%，也較去年同期成長14.49%，單月合併營收創下歷史新高，而累計今年第1季營收為2.1億元，較上季下滑10%，但較去年同期成長11.6%。

由於冷氣空調是該公司回收的重要項目之一，而近期台灣天氣漸進入夏季，冷氣空調市場開始活絡，拆舊換新之後，舊機的回收也進入該公司今年旺季，以目前國際金屬價格，包括銅、鐵、不銹鋼及黃金等，金屬報價都仍維持在高檔水準，有利該公司第2季營運表現，市場法人樂觀預期，該公司第2季營收有機會持續向上衝高。

此外，由於金屬原物料行情帶動，再加上該公司3月營收反應衝上歷史新高，激勵市場買盤近期持續加碼買進該股，今日該股不僅再以漲停價收市，股價更已來到97.1元，近日將挑戰百元關卡位置。而值得留意的是，該股近期呈現資券同步增加的情況，尤其融券4月15日當天增加311張，為近日單日增加最多，目前融券餘額來到1523張，後市若多空持續對做，籌碼面有機會持續激勵股價走強。

營收 綠電 台股

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