外資今賣超104億 航空股合計慘遭賣超26,707張

台股今（18）日收16,898.87點，下跌105.31點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超104.23億元，外資賣超個股中，華航（2610）高居外資賣超個股冠軍，單日遭外資賣超19,871張，另外，長榮航（2618）也遭外資賣超6,836張，合計航空雙雄遭外資賣超26,707張。

台股今日以16,958.66點開低，盤面上以生技醫療類股漲勢最強，千金股跌深反彈，矽力-KY（6415）、AES-KY反彈逾5%，台積電（2330）收561元，下跌1元，聯發科（2454）小漲0.12%，收833元，終場指數仍是失守萬七，收在16,898.87點，三大法人賣超122.79億元，其中外資賣超104.23億元，投信買超25.34億元，自營商賣超（合計）43.9億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是華航、仁寶（2324）、元大滬深300正2（00637L）、中鋼（2002）、友達（2409）、開發金（2883）、國泰永續高股息、元大台灣50（0050）、台新金（2887）、新光金（2888）等；外資賣超華航19,871張，居外資賣超冠軍，其次是賣超仁寶19,755張。

統計外資今日買超前十大個股依序是東鹼（1708）、兆豐金（2886）、華新（1605）、亞太電（3682）、強茂（2481）、第一金（2892）、聯合再生（3576）、智原（3035）、玉山金（2884）、上曜（1316）；買超東鹼10,566張，居外資買超個股冠軍，買超兆豐金9,542張，居外資買超個股亞軍，外資買超第三大為華新，單日買超6,250張。