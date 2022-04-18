快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股跌破萬七 法人：有望吸引低接買盤進場

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天下跌105.31點，跌幅0.62%，收在1萬6898.87點。本報資料照片
台股今天下跌105.31點，跌幅0.62%，收在1萬6898.87點。本報資料照片

台股今天走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指數維持平盤，不過之前大漲一波的金融、鋼鐵、運輸族群等表現不佳，台股終場下跌105.31點，跌幅0.62%，收在1萬6898.87點。

葉獻文指出，美國最新公布CPI數據再創40年來新高，而國際油價受到烏俄戰爭影響居高不下，除了促使聯準會緊縮加速可能性大增，近期頻頻釋出鷹派訊息，也讓市場對於未來需求面展望轉趨悲觀，進而導致台股出現大幅震盪。不過，從晶圓龍頭大廠釋出的展望與數據，可以看出台股仍有強勁基本面作為後盾，加上台股向來具有高殖利率特性，有望吸引低接買盤進場。

葉獻文說，美國超級財報周本周將登場，重量級大廠包括IBM、特斯拉、ASML，而4月最後一周更有密集的科技重量級龍頭大廠將公布財報，且與台廠供應鏈有高度連動，包括蘋果、高通、AMD、英特爾、Google等，若指標廠商能釋出正向展望，有望提振近期較為疲軟的科技股走勢，進而挹注台廠相關供應鏈的支持作用。

台股 財報 國際油價 聯準會 美國

延伸閱讀

金管會看台股再引「遛狗理論」黃天牧：終究回歸基本面

富邦期貨：台股短線表現空間不大

台股三個變數 仍需留意

台股遭內外夾擊重挫 法人：鎖定這些方向選股

相關新聞

外資今賣超104億 航空股合計慘遭賣超26,707張

台股今（18）日收16,898.87點，下跌105.31點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超104.23億元，外資賣超...

台股跌破萬七 法人：有望吸引低接買盤進場

台股今天走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指...

台股下跌105.31點 三大法人賣超122.79億元

台股今（18）日開低，一度往上向平盤拉升，挑戰收復萬七，但翻紅失敗，最低一度下挫至16,845.51點，終場收在16,8...

冷氣空調回收旺季 綠電股價挑戰百元關卡

資源回收股綠電（8440）近期在全球金屬原物料價格維持高檔、營收表現衝高，再加上股價出現軋空力道等多重因素帶動下，今（1...

台股第1季下挫525點 成交逾5億大戶季減近千人

台股第1季下挫525.37點，據台灣證券交易所統計，第1季成交值在新台幣5億元以上自然人有2799人，較去年第4季大減9...

台股失守萬七 投顧揭隱憂：靜待美股回穩

台股今天開低震盪，終場下跌105.31點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關，投顧指出，風雨飄搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。