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台股跌破萬七 法人：有望吸引低接買盤進場
台股今天走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指數維持平盤，不過之前大漲一波的金融、鋼鐵、運輸族群等表現不佳，台股終場下跌105.31點，跌幅0.62%，收在1萬6898.87點。
葉獻文指出，美國最新公布CPI數據再創40年來新高，而國際油價受到烏俄戰爭影響居高不下，除了促使聯準會緊縮加速可能性大增，近期頻頻釋出鷹派訊息，也讓市場對於未來需求面展望轉趨悲觀，進而導致台股出現大幅震盪。不過，從晶圓龍頭大廠釋出的展望與數據，可以看出台股仍有強勁基本面作為後盾，加上台股向來具有高殖利率特性，有望吸引低接買盤進場。
葉獻文說，美國超級財報周本周將登場，重量級大廠包括IBM、特斯拉、ASML，而4月最後一周更有密集的科技重量級龍頭大廠將公布財報，且與台廠供應鏈有高度連動，包括蘋果、高通、AMD、英特爾、Google等，若指標廠商能釋出正向展望，有望提振近期較為疲軟的科技股走勢，進而挹注台廠相關供應鏈的支持作用。
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