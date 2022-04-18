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台股下跌105.31點 三大法人賣超122.79億元
台股今（18）日開低，一度往上向平盤拉升，挑戰收復萬七，但翻紅失敗，最低一度下挫至16,845.51點，終場收在16,898.87點，下跌105.31點，成交量下縮至2,288億元；三大法人賣超122.79億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.23億元，投信買超25.34億元，自營商賣超（合計）43.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.18億元，自營商（避險）賣超36.72億元。
台股今以生技醫療類股漲勢最強，瑞基（4171）、寶齡富錦（1760）漲停，但亞諾法（4133）因處置關係跌停。化肥股東鹼重振雄風，漲停亮燈，收71.7元，再創近期新高，農藥股惠光（6508）也漲停，收63.6元。台積電（2330），下跌1元，收561元；聯發科（2454）小漲0.12%，收833元，千金股跌深反彈，矽力-KY（6415）、AES-KY反彈逾5%，但譜瑞-KY（4966）只有小漲0.35%。航運股中航空雙雄跌勢最重，長榮航（2618）收34.45元，跌幅超過5%，金融股也殺聲隆隆，金融指數跌幅2.05%。大盤收在16,898.87點，跌幅0.62%。
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