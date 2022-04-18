快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌105.31點 三大法人賣超122.79億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料庫
台股示意圖。圖／本報系資料庫

台股今（18）日開低，一度往上向平盤拉升，挑戰收復萬七，但翻紅失敗，最低一度下挫至16,845.51點，終場收在16,898.87點，下跌105.31點，成交量下縮至2,288億元；三大法人賣超122.79億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.23億元，投信買超25.34億元，自營商賣超（合計）43.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.18億元，自營商（避險）賣超36.72億元。

台股今以生技醫療類股漲勢最強，瑞基（4171）、寶齡富錦（1760）漲停，但亞諾法（4133）因處置關係跌停。化肥股東鹼重振雄風，漲停亮燈，收71.7元，再創近期新高，農藥股惠光（6508）也漲停，收63.6元。台積電（2330），下跌1元，收561元；聯發科（2454）小漲0.12%，收833元，千金股跌深反彈，矽力-KY（6415）、AES-KY反彈逾5%，但譜瑞-KY（4966）只有小漲0.35%。航運股中航空雙雄跌勢最重，長榮航（2618）收34.45元，跌幅超過5%，金融股也殺聲隆隆，金融指數跌幅2.05%。大盤收在16,898.87點，跌幅0.62%。

漲停 台股 三大法人 外資

延伸閱讀

殖利率達8.4% 富邦科技ETF買盤增溫、20日除息

金管會看台股再引「遛狗理論」黃天牧：終究回歸基本面

富邦期貨：台股短線表現空間不大

台股早盤下挫逾百點失守萬七 台積開盤下跌3元

相關新聞

外資今賣超104億 航空股合計慘遭賣超26,707張

台股今（18）日收16,898.87點，下跌105.31點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超104.23億元，外資賣超...

台股跌破萬七 法人：有望吸引低接買盤進場

台股今天走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指...

台股下跌105.31點 三大法人賣超122.79億元

台股今（18）日開低，一度往上向平盤拉升，挑戰收復萬七，但翻紅失敗，最低一度下挫至16,845.51點，終場收在16,8...

冷氣空調回收旺季 綠電股價挑戰百元關卡

資源回收股綠電（8440）近期在全球金屬原物料價格維持高檔、營收表現衝高，再加上股價出現軋空力道等多重因素帶動下，今（1...

台股第1季下挫525點 成交逾5億大戶季減近千人

台股第1季下挫525.37點，據台灣證券交易所統計，第1季成交值在新台幣5億元以上自然人有2799人，較去年第4季大減9...

台股失守萬七 投顧揭隱憂：靜待美股回穩

台股今天開低震盪，終場下跌105.31點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關，投顧指出，風雨飄搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。