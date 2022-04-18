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台股跌105點收16,898點 生醫及農糧類股走高串場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股今(18)日收盤指數16,898.87點，未守住萬七關卡，終場下跌105.31點，成交量2,288億元。今日生醫、化工類股表現較強，鋼鐵、運輸及金融股跌幅約2%，多頭資金由鋼鐵及運輸股轉進食品、農糧、綠電等類股。

美股上周五(15日)因耶穌受難日而休市，但因美股期貨電子盤走勢疲軟，台股開盤即挫低，跌破萬七關卡；不過，多頭盤勢仍力圖扭轉劣勢，一度往平盤靠攏。

台積電（2330）今日力撐大盤，開低後就在平盤附近起伏，收盤下跌1元，收盤價為561元；今日盤中亮燈漲停的指標股有：東鹼（1708）、中化（1701）、寶齡富錦（1760）、佰研（3205）及優盛（4121）等股，今日成交金額大且走揚者包括：東鹼、智原（3035）、元晶（6443）、世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）及ABC-KY（6598），成交金額大卻走跌者，主要為：長榮航（2618）、長榮（2603）、華航（2610）、陽明（2609）、聯電（2303）、慧洋-KY（2637）與大成鋼（2027）。

第一金投顧表示，持續觀察通膨升息、地緣政治、兩岸疫情影響之外，也需留意升息循環下對高成⻑電子股本益比評價下修的風險，指數仍有下行風險，不排除回測前低；縱使跌深的反彈也僅供短線區間操作，還未看到整體復甦態勢出現。

近期可留意食品、鋼鐵、散裝、生技、綠電等短線較可能強勢，今年美股及台股波動加劇，加上升息循環啟動，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。

⻑線上，台股聚焦2022年持續成⻑產業趨勢，以及財報營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。選股可挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。

台股 營收 升息

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