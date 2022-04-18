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殖利率達8.4% 富邦科技ETF買盤增溫、20日除息

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

殖利率亮眼，帶動富邦科技（0052）本月以來成交量能明顯放大，近5日均量超過1,800張，今（18）日盤中成交逾1,200張。依據富邦投信4月15日實際配息金額公告，本次每受益權單位分配新台幣10.19元，依15日收盤價換算的殖利率為8.4%，將於本周三（20日）即將除息，明（19）日為可參與配息的最後買進日。

富邦投信指出，除了俄烏戰火持續之外，美國聯準會近期表示可能會在5月進行縮表，其縮表規模將達每個月950億美金，市場擔憂美國經濟可能衰退，使得國際股市震盪劇烈，其中又因美債殖利率持續攀升，使得科技股表現更加黯淡。

其實台股基本面健全，企業表現持續強勁，不論今年1月、2月的外銷訂單及出口金額都紛紛創下歷年同期新高外，今年1月及2月的整體上市企業營收也皆創歷年同期新高，主計處更預計今年GDP成長率能達到4.42%，高於去年預估的4%，因此與其他鄰近市場相比，台股更具備競爭力。

隨著全球經濟回穩，加上新興科技應用發展，5G、電動車等終端市場需求強勁，去年多家科技大廠財報亮眼。護國神山台積電（2330），近期公布的去年整體稅後淨利來到新台幣5,970.7億元，相較109年及108年成長15.2%與72.9%。

科技二哥聯發科（2454）的獲利表現更加驚艷，去年整年稅後淨利為新台幣1,118.7億元，相較109年及108年成長170.0%與382.0%，紛紛創下歷史新高，除了本身獲利強勁外，更帶動著整個科技產業上中下游的動能。

近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業—科技業，其中又以半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就等於掌握台股未來趨勢。

富邦科技ETF為台灣首檔科技產業ETF，除了目前近6成持股為台積電外，同時鎖定國內多個主、次科技產業，包括：半導體、電腦、電子零組件等等，並以市值前150大企業為網羅範圍，相較於1張約60萬元的台積電，買入1張富邦科技ETF成本相對便宜，若以零股交易，入手門檻更低，且等於一次買入數10檔台股菁英電子企業，讓投資人可簡單投資，小資族也能參與台積電行情。

富邦投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。

配息 富邦投信 台積電

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