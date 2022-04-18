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富邦媒挾本土疫情攻千元關 寶雅股價破底反彈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅。（本報系資料庫）
寶雅。（本報系資料庫）

百貨類股股王、股后，今（18）日盤中皆有不錯的表現，富邦媒（8454）在追價買盤推升下，盤中來到957元，漲幅逾5%，在本土疫情催化下，股價往千元大關靠攏。寶雅（5904）近期股價已來到近三年低點，加上股息殖利率逾5%，低檔出現買盤承接，今日股價有破底反彈的跡象，盤中來到368元，漲幅逾5%。

富邦媒表示，近日疫情升溫，momo站上防疫用品買氣提升，4月至今酒精、乾洗手等清潔用品銷售較上月同期成長超過100%；口罩也有近40%的月增率。其中酒精以4公升以上的規格最受消費者青睞，準備大容量於家中有備無患；而口罩則因為需要每天更換，價格相較親民的平面款式受歡迎。

寶雅近期防疫商品也熱賣，公司表示，快篩試劑近期銷售成長五成，目前北部架上皆空，已全數售罄，另外，包括口罩、酒精、濕紙巾等防疫商品，銷售成長皆達四成左右，需求強勁。

寶雅今年除了將持續拓點，放大規模經濟之外，公司也致力於推出更多差異化與自有品牌商品，帶動客單價，並可增加消費者黏著度。此外，寶家在轉型為家居百貨後，產品持續朝非五金類擴張，加上POYA BUY整合，有望超越疫情前的表現。

富邦媒 疫情

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