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痛苦指數挑戰新高！高股息ETF資產保值避風港

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創下逾40年新高，通膨壓力也正壟罩著台灣，預估今年痛苦指數恐創近10年最高，薪資成長速度不及通膨對資產的侵蝕，法人建議，處在高通膨下，高殖利率股成為資產保值的避風港，建議投資人可挑選高股息ETF，定期有股息入袋相對安心，也可以填補購買力被通膨侵蝕的問題。

根據主計處資料，國內3月CPI年增3.27%，創下9年半新高，1月至3月平均年增2.81%，皆已突破2%，超過通膨警戒線；主計處最新預估，台灣全年失業率將落在3.6%、CPI年增上修至2.48%，兩者相加後今年的痛苦指數有機會突破6%，將會是近10年最高的一次。

國泰永續高股息ETF（00878）經理人游日傑表示，在通貨膨脹與聯準會升息的雙重壓力下，結合ESG與高股息的ETF價值浮現。根據Bloomberg資料，過往我國CPI年增率突破通膨警戒線的2%時，00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數其平均表現優於台灣加權指數表現，CPI年增率介於1~2%時亦是如此。此外，回顧台股歷史資料，以往升息階段多伴隨長期多頭循環，短線震盪回檔不必太過悲觀，台股在經濟基本面支撐下長多趨勢不變。

在疫情紛擾、地緣政治、通膨壓力與升息循環等不確定性提高的背景下，投資應把握兩大原則：首先，嚴選價值股，篩選指標包括低本益比、低股價淨值比、良好股息收益率等。

第二，跟上資金趨勢，在地理上，俄烏戰爭雖離台灣相當遙遠，但卻對台灣投資人帶來啟示，主因戰爭背後，包含的人權與國家治理問題，其實也是國際ESG議題的一環，全球資本大規模出走俄羅斯，從跨國企業、主權基金到大型投資機構，紛紛暫停營業或撤出當地市場。透過俄烏之戰，ESG向世人展示它對金融世界的影響力。

法人分析，近年來ESG已成為投資界最熱話題，是不可逆的投資趨勢，並有望掀起21世紀最大規模的資本挪移。聚焦台灣，根據CSRone研究分析發現，出版永續報告書的企業，其每股盈餘（EPS）與股東權益報酬率（ROE）連續7年都優於未出版者，顯示重視ESG的公司有更高的獲利能力與效率，能為股東賺回報酬。

檢視00878 ETF投資組合，多具價值股特性，同時00878也是目前國內最大ESG主題ETF，並將在4月29日進行配息評價，投資人可運用定期定額方式參與，做為長線參與台股成長趨勢，較穩健且高勝率的選項。

高股息 通膨

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