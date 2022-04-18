市場震不停 投信：投資美股掌握三大心法

年初以來，美國股市在通膨持續攀升、俄烏衝突升溫以及聯準會升息等事件紛擾下，股市評價受壓抑，今年以來S&P500指數跌幅7.7%*、那斯達克指數跌幅則逾14%。聯博投資專家認為，股市評價已逐漸反映對於升息、地緣政治風險等利空因素的預期，有鑑於美國正步入利率正常化的腳步，股市波動料將再持續一段時間。在目前的環境下，建議投資人遵循尋找獲利品質佳、具成長韌性且評價合理的選股心法，以期在積極掌握美國成長動能的同時，增添投資組合的防禦能力。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，美國聯準會3月啟動升息循環，市場預期升息將帶動利率走升，造成股市波動。然而，企業基本面並未出現惡化的現象，經濟活動也持續復甦，因此股票評價的修正，反而提供長期布局股市的投資機會。另一方面，隨著美國勞動參與率持續改善，勞動市場壓力趨緩，將有利於通膨自高點回落，市場普遍預期美國通膨壓力有望於2022年第二季後緩解，市場波動也可望趨緩。

李長風說，雖然在升息環境下，較難出現大幅的本益比擴張，但企業獲利是推升股價成長的重要動能之一。從歷史經驗來看，統計1999年、2004年與2015年三次升息循環，MSCI世界指數在升息期間皆有表現，且企業獲利能力是驅動股價的主要動能之一。由於央行採取升息往往是代表經濟前景熱絡，倘若基本面仍持續轉佳，股市後續表現將可望續航。

儘管利空可能多半已反映於股價，但不確定性因素猶存，投資人仍將身陷波動較大的投資環境，因此李長風與投資人分享三大選股心法。

第一，持續布局美國成長股。目前美國成長股基本面仍強健，但經歷市場修正後，目前的評價已來到新冠疫情以來的低點。觀察S&P500指數不同類股年化EPS成長預估值，在2023年至2024年的後新冠疫情期間，成長型類股（科技、醫療、非核心消費、通訊服務）達11.9%，優於防禦型類股（房地產、公用事業、核心消費）的8.2%與循環型類股（金融、原物料、工業、能源）的7.9%。因此，成長型產業的企業成長動能，較可望抵禦評價下修的疑慮。

第二，不僅關注成長動能，獲利品質更重要。自2020年新冠疫情發生初期，出現不少繳交超高股價成長表現但低獲利的企業，李長風認為，目前投資人應避免積極加碼這類型風險較高的超高成長類股，而是應回歸企業基本面，挑選高品質成長股。由於高品質企業較具防禦能力，營運模式較不易受到景氣循環與通膨環境影響，基本面相對持穩，因此股價表現波動較低，又能兼具報酬表現。

第三，尋找評價相較合理的標的。在具備長線盈餘增長潛力的成長型股票中，醫療保健類股是少數具備評價合理優勢的題材。先前市場追逐風險情緒旺盛，擁有防禦色彩的醫療保健類股並未特別受市場青睞；不過，隨著聯準會逐漸轉趨緊縮政策，景氣趨緩也導致市場波動放大，醫療保健類的評價正在緩步回升。換言之，現在投資人有機會用更合理的評價買進具備長期投資契機的醫療保健類股。

隨著美國進入升息循環，市場波動較大，李長風提醒投資人應關注企業品質，切勿追逐評價過高的標的，以控制下檔風險。目前的環境下，建議聚焦科技、醫療、消費三大成長產業中的投資題材，例如線上廣告、雲端運算、線上支付、尖端醫療設備、電子商務等，以把握具長期成長動能但相對不受景氣循環影響的成長題材。