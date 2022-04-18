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金管會看台股再引「遛狗理論」黃天牧：終究回歸基本面
金管會主委黃天牧今天說，今年初至今外資仍是匯出趨勢，量也很大，4月有少數匯入，但還是賣超為主，內資部分年初至今日均量3055億元，他說，3000億元以上，「我們認為動能還是可以的」。
黃天牧說，大家很關心台股未來，「我還是講遛狗理論，台股終究回歸基本面」。
黃天牧是在2020年5月上任接受媒體聯訪時，首度提出針對台股引用德國證券教父科斯托蘭尼的「遛狗理論」。
這「遛狗理論」把主人比喻成總體經濟、而小狗是股市，因為有繩子牽引，股市就如同主人去遛狗，狗會走在主人前面或後面，但最終還是會回歸主人身邊，就如同股市最終會回歸基本面一樣。
他說，台股基本面仍良好，包括一、前三月上市櫃營收10.5兆元，年增13%，去年上市櫃獲利5.2兆元，年增72%，二是，三月出口435億元，較2月也成長16.2%，他說，國內上市櫃公司營收和獲利良好，我們會再觀察台股，基本面是大家選股的一個標準。
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