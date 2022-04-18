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台股波動大 建議逢低找買點、布局成長績優股

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，因台灣新增確診人數，連續數日創新高，擔憂對經濟面影響，加上外資資金流出，短線投資轉進食品、鋼鐵、航運及生技等防疫類股，波動較大，故建議投資人逢低找買點，布局季度成長績優股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，因Omicron疫情又在中國上海爆發，不少台商亦受影響，接續台灣疫情也連日攀高，新增確診人數增加，短線影響市場內投資信心，擔憂對經濟影響增加，使股市拉回整理，然而台灣市場基本面健全，疫情增加可能使實體消費、商業活動降低，但預估產業將受此波疫情衝擊影響有限，可持續觀察後續疫情變化。

另外，周書玄分析，由主要機構對台灣2022年四個季度經濟成長率預估，依序3.00%、4.54%、5.09%、4.94%，主計處預估今年經濟成長率有4.4%以上，相對國際表現較佳，儘管因美國升息造成短線資金回流，但台灣經濟基本面支撐下，且台股的殖利率(約3.5%)也較國際主要股市高，經短線整理，將適度給予投資人擇優進場布局的機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於台灣企業獲利仍穩健成長，儘管受到Omicron疫情等不確定性因素影響、股市短線拉回，但對展望仍審慎樂觀，看好疫情後台股的表現機會，對台股投資布局仍建議以科技類股為主，傳產類股為輔，並應做好資產配置。

富蘭克林華美投信分析，由於升息議題與疫情干擾，短期間資金布局較偏穩健保守，但中長期看好的趨勢不變，仍訴求三大方向，以科技為主的部分看好：半導體、伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、功率元件等相關類股為主；傳產部分則看好汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒(服飾、鞋)、腳踏車零組件等受惠；ESG部分則投資偏向如:回收、儲能、潔淨能源(太陽能、風力發電)。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，儘管通膨議題美國升息縮表、地緣政治風險與Omicron疫情仍具變數，但台灣經濟成長率相對偏高，不容置疑，預估今年也僅次於去年，故建議投資人若遇市場震盪整理，不妨逢回適度分批布局，選擇連續幾季具業績成長或具高股息之標的，或可利用台灣股票型基金持續加碼、做中長期定期定額投資，累積單位數。

疫情 美國升息

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