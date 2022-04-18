元大特股高息N 4月29日即將到期、投資報酬率超過三成

「元大特股高息N」(代號:020008），上市即將屆滿3年，並將於2022年4月29日到期，4月27日為其最後交易日。投資人仍可於2022年4月27日收盤前在集中市場上進行交易買賣，或是持有至到期，證券商將以最後交易日收盤指標價值自動結算，並於2022年5月4日撥付款項給投資人。

元大特股高息N是一檔連結「特股高息20報酬指數」的ETN商品，專門提供給想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人。2019年4月25日以新臺幣(下同)10元發行價上市以來，無畏大盤震盪，報酬率穩定成長，價格最高曾來到13.54元，漲幅高達35.4％，此檔ETN能長期穩定獲利的原因，係來自於連結指數的優異選股策略。

投資人買進ETN，就如同投資一籃子好股票，完全追蹤指數的表現，沒有追蹤誤差，還能分散風險。ETN展現指數的靈活選股優勢，可幫助沒時間看盤選股的投資人，用小錢就能輕鬆投資。

元大證券目前已發行了八檔各具特色的ETN。例如，引領台股龍頭的元大台股領航N(020020)、元大特選電動車N(020028)、元大ESG高股息N(020029)、元大櫃買半導體N(020023)等，上市後都受到市場投資人的熱烈關注，表現亮眼。

2022年4月下旬還有目前最夯的「綠能概念股」ETN即將上市，值得期待。隨時掌握最新訊息，請至元大ETN網站(https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN)。