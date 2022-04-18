快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

元大特股高息N 4月29日即將到期、投資報酬率超過三成

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

元大特股高息N」(代號:020008），上市即將屆滿3年，並將於2022年4月29日到期，4月27日為其最後交易日。投資人仍可於2022年4月27日收盤前在集中市場上進行交易買賣，或是持有至到期，證券商將以最後交易日收盤指標價值自動結算，並於2022年5月4日撥付款項給投資人。

元大特股高息N是一檔連結「特股高息20報酬指數」的ETN商品，專門提供給想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人。2019年4月25日以新臺幣(下同)10元發行價上市以來，無畏大盤震盪，報酬率穩定成長，價格最高曾來到13.54元，漲幅高達35.4％，此檔ETN能長期穩定獲利的原因，係來自於連結指數的優異選股策略。

投資人買進ETN，就如同投資一籃子好股票，完全追蹤指數的表現，沒有追蹤誤差，還能分散風險。ETN展現指數的靈活選股優勢，可幫助沒時間看盤選股的投資人，用小錢就能輕鬆投資。

元大證券目前已發行了八檔各具特色的ETN。例如，引領台股龍頭的元大台股領航N(020020)、元大特選電動車N(020028)、元大ESG高股息N(020029)、元大櫃買半導體N(020023)等，上市後都受到市場投資人的熱烈關注，表現亮眼。

2022年4月下旬還有目前最夯的「綠能概念股」ETN即將上市，值得期待。隨時掌握最新訊息，請至元大ETN網站(https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN)。

元大

延伸閱讀

元大特股高息N 4月29日到期

戰略新板投資人飆增

最牛一輪／長榮航績優 元大1C樂

操作邏輯霧煞煞 賺了股息賠價差 高殖利率股的糖衣包藏4大陷阱

相關新聞

外資今賣超104億 航空股合計慘遭賣超26,707張

台股今（18）日收16,898.87點，下跌105.31點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超104.23億元，外資賣超...

台股跌破萬七 法人：有望吸引低接買盤進場

台股今天走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指...

台股下跌105.31點 三大法人賣超122.79億元

台股今（18）日開低，一度往上向平盤拉升，挑戰收復萬七，但翻紅失敗，最低一度下挫至16,845.51點，終場收在16,8...

冷氣空調回收旺季 綠電股價挑戰百元關卡

資源回收股綠電（8440）近期在全球金屬原物料價格維持高檔、營收表現衝高，再加上股價出現軋空力道等多重因素帶動下，今（1...

台股第1季下挫525點 成交逾5億大戶季減近千人

台股第1季下挫525.37點，據台灣證券交易所統計，第1季成交值在新台幣5億元以上自然人有2799人，較去年第4季大減9...

台股失守萬七 投顧揭隱憂：靜待美股回穩

台股今天開低震盪，終場下跌105.31點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關，投顧指出，風雨飄搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。