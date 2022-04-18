國泰證券4月投資氣象觀測站 Q2股優於債之投資策略

進入2022年第二季，今年影響全球資本市場有兩大因素，主要為俄烏戰爭帶來的國際局面動盪，其次為美國聯準會(Fed)升息後所引發的相關經濟效應。國泰證券觀察2022年4月全球主要股市及商品，在上述全球經濟的變動情況下，對歐美及日本等受戰爭影響較小的成熟國家市場，以及因升息逐漸走強的美元皆抱持「正面」看法；反之，位於俄烏戰事熱區的新興歐洲則抱持較為保守的看法。

由於Fed指出需快速縮表以抑制通膨，研究機構紛紛預測Fed將進行巨無霸式的升息，在未來6次會議中將會有一次以上的升息2碼，也使得「升息」大幅影響著全球市場，國泰證券觀察，雖身處升息大環境中，美股相對經濟穩健，且相關研究報告亦指出，預估2022年第二季「美國退休基金」和「主權財富基金」將啟動資產再平衡，預計將有2,300億美元資金流入全球股市，使得較具代表性的美國市場接下來將呈現「股優於債」的格局。

國泰證券觀察，在美股佈局方面，「大型股」勝於「小型股」，其中看好部分類股在歷經升息前後震盪將有機會回歸基本面，如股價遭殺低的科技、工業、週期性消費等類股，此外，受惠利差擴大的金融類股與醫療保健產業等，也是較為穩健的投資。另一方面，近期較為弱勢的債券市場，因美國2年期公債殖利率在上月29日短暫超過10年期公債殖利率，形成「殖利率曲線倒掛」，預示經濟成長將減緩，國泰證券提醒投資人，在面對經濟前景不確定性高及投資風險升溫下，應將資產更加多元佈局，適時調整債券投資配置以平衡市場上的波動。

國泰證券建議投資人，近期俄烏戰爭局勢尚未明朗，全球也將面臨Fed貨幣緊縮政策的挑戰，在上述「股優於債」環境，建議投資人可多利用國內券商複委託海外市場投資服務，如國泰證券複委託美股ETF交易，至2022年底前每筆交易均一價3美元手續費，透過改變美股ETF計價方式，幫助更多投資人布局ETF海外市場。國泰證券提醒投資人，在投資前需充分了解自身投資風險屬性，妥善挑選出符合投資屬性的標的，不妨可透過美股「定期定股」投資相關類股或ETF，長期投資下來平均成本、分散風險，為自己打造理想的投資布局策略，若欲進一步瞭解國泰證券複委託海外投資服務，請至國泰證券官網 https://www.cathaysec.com.tw 查詢。