快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰證券4月投資氣象觀測站 Q2股優於債之投資策略

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

進入2022年第二季，今年影響全球資本市場有兩大因素，主要為俄烏戰爭帶來的國際局面動盪，其次為美國聯準會(Fed)升息後所引發的相關經濟效應。國泰證券觀察2022年4月全球主要股市及商品，在上述全球經濟的變動情況下，對歐美及日本等受戰爭影響較小的成熟國家市場，以及因升息逐漸走強的美元皆抱持「正面」看法；反之，位於俄烏戰事熱區的新興歐洲則抱持較為保守的看法。

由於Fed指出需快速縮表以抑制通膨，研究機構紛紛預測Fed將進行巨無霸式的升息，在未來6次會議中將會有一次以上的升息2碼，也使得「升息」大幅影響著全球市場，國泰證券觀察，雖身處升息大環境中，美股相對經濟穩健，且相關研究報告亦指出，預估2022年第二季「美國退休基金」和「主權財富基金」將啟動資產再平衡，預計將有2,300億美元資金流入全球股市，使得較具代表性的美國市場接下來將呈現「股優於債」的格局。

國泰證券觀察，在美股佈局方面，「大型股」勝於「小型股」，其中看好部分類股在歷經升息前後震盪將有機會回歸基本面，如股價遭殺低的科技、工業、週期性消費等類股，此外，受惠利差擴大的金融類股與醫療保健產業等，也是較為穩健的投資。另一方面，近期較為弱勢的債券市場，因美國2年期公債殖利率在上月29日短暫超過10年期公債殖利率，形成「殖利率曲線倒掛」，預示經濟成長將減緩，國泰證券提醒投資人，在面對經濟前景不確定性高及投資風險升溫下，應將資產更加多元佈局，適時調整債券投資配置以平衡市場上的波動。

國泰證券建議投資人，近期俄烏戰爭局勢尚未明朗，全球也將面臨Fed貨幣緊縮政策的挑戰，在上述「股優於債」環境，建議投資人可多利用國內券商複委託海外市場投資服務，如國泰證券複委託美股ETF交易，至2022年底前每筆交易均一價3美元手續費，透過改變美股ETF計價方式，幫助更多投資人布局ETF海外市場。國泰證券提醒投資人，在投資前需充分了解自身投資風險屬性，妥善挑選出符合投資屬性的標的，不妨可透過美股「定期定股」投資相關類股或ETF，長期投資下來平均成本、分散風險，為自己打造理想的投資布局策略，若欲進一步瞭解國泰證券複委託海外投資服務，請至國泰證券官網 https://www.cathaysec.com.tw 查詢。

國泰 升息

延伸閱讀

戰爭和滯脹威脅經濟 IMF本周料將下修全球成長預測

美元成資金避風港

專家：月底可趁低點布局美元

就市論勢／晶圓代工、網通 可留意

相關新聞

外資今賣超104億 航空股合計慘遭賣超26,707張

台股今（18）日收16,898.87點，下跌105.31點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超104.23億元，外資賣超...

台股跌破萬七 法人：有望吸引低接買盤進場

台股今天走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指...

台股下跌105.31點 三大法人賣超122.79億元

台股今（18）日開低，一度往上向平盤拉升，挑戰收復萬七，但翻紅失敗，最低一度下挫至16,845.51點，終場收在16,8...

冷氣空調回收旺季 綠電股價挑戰百元關卡

資源回收股綠電（8440）近期在全球金屬原物料價格維持高檔、營收表現衝高，再加上股價出現軋空力道等多重因素帶動下，今（1...

台股第1季下挫525點 成交逾5億大戶季減近千人

台股第1季下挫525.37點，據台灣證券交易所統計，第1季成交值在新台幣5億元以上自然人有2799人，較去年第4季大減9...

台股失守萬七 投顧揭隱憂：靜待美股回穩

台股今天開低震盪，終場下跌105.31點，收在16898.87點，接連失守「萬七」與16900點大關，投顧指出，風雨飄搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。