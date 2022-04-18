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永豐投顧：烏雲未散 買黑不買紅

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，本周仍然難以擺脫利空糾纏，沒有大行情，指數區間看前低與年線壓力，約16,800點至17,400點，靜待系統風險降低。操作手法切忌追高，買黑不買紅，選股偏重傳產，有殖利率保護最佳。

由於3月美國CPI飆高，美國聯準會(Fed)必須降溫應對，所以，Fed官員輪番發言支持5月FOMC會議加大升息幅度，導致美股節節敗退。永豐投顧說，細究言論與行動，Fed其實可以立即行動，卻仍然要等表定會議時間才動作，就是留下空間讓市場調整。據研究機構推算，4月以後由於基期墊高，通膨數據可望逐步降溫，因此，美股只要不跌破俄烏戰爭發動的低點，則可以視為分批釋放壓力。

市場其實期待4月14日的台積電（2330）法說能扭轉電子股弱勢，進而帶動台股反攻，可是卻希望落空。永豐投顧表示，從台積電公布的數據來看，台積電確實無愧一哥，成長性與獲利性都好，可是法人的目光轉向整體景氣，所以，系統性風險蓋過個體的表現。由此看，著重成長性的電子股必須保守，等待更好價位。

台股高殖利率已是市場共識，據統計，預期上市公司將配發股息達2.58元，股息殖利率可達4.87%，因此，投資價值頗高。永豐投顧說，目前投信依然偏多，顯示長線資金逢低價碼的意向，投資人可在整數關卡進行價值投資。

台積電 美國聯準會

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