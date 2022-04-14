台積電法說會後股價怎麼走？ 法人這麼看

台積電（2330）今（14）日法說會，包括首季財報的營收、稅後純益、毛利率都創下新高，第2季的展望也是可望再創高，市場雖有擔心台積電法說會後是否利多出盡，造成股價下跌的聲音，但法人則是強調，台積電釋出正面訊息，股價低點已過，後續看多，法人認為，明日台積電股價開高的機會大。

台積電第1季合併營收4,910.8億元，季增12.1%，年增35.5%；稅後純益2,027.2億元，季增22%，年增45.1%，每股純益7.82元；以美元計算，第1季合併營收為175.7億美元，季增11.6%，年增36%。

台積電第1季毛利率55.6%，營業利益率45.6%，稅後純益率41.3%；包括台積電首季營收、稅後純益、EPS、毛利率、營業利益率都創下新高；且預估第2季合併營收176 ～182億美元，將可望再創單季營收新高，季增0.17~3.58%。

若以新台幣28.8元兌 1 美元匯率假設，第2季毛利率56～58%；營業利益率45～47%；第2季新台幣合併營收5,068.8～5,241.6億元，季增3.21~6.73%。

台積電股價從年初的歷史天價688元下跌以來，日前曾下探至552元，昨日反彈大漲16元，收在573元，站上5日線，今日以577元開高後一度拉升至578元，朝月線叩關，但終場則是壓回平盤的573元作收；統計三大法人中僅投信小買超238張，外資賣超1,517張，自營商賣超131張，合計三大法人賣超1,410張。

市場關注台積電法說會將釋出的訊息，同時更關心的是法說會後的走勢，到底是會利多出盡下跌，還是可以在反彈上攻？

證券分析師張陳浩認為，法說會亮點利多可望激勵股價表示，明日開高機會大，但要留意的是外資今日期貨空單增加9,000多口的情況，不過，台積電個股期貨尾盤則是往上拉，與台積電尾下壓的表現不同。

張陳浩分析台積電翻多的理由表示，在基本面上包括第1季財報營收、獲利、毛利率，第2季展望等的數字都很好，同時針對外界的疑慮及擔憂，台積電也提出說明，表示的確在手機、PC等的需求有放緩，但是來自MCU、PMIC的兩項需求成長，可加以彌補。

張陳浩說，Q2產品別出現雜音，有需求放緩的情況是市場早就知道的事，且在股價上也已反應，但是台積電明白說明可以靠MCU、PMIC的需求增加來彌補，另外，在疫情及戰爭對供應鏈的影響上，台積電也說，早有備貨，不會出現斷料的問題。

他強調，台積電釋出HPC、車用、Lot等三項應用成長快速，預估長期毛利率可達53%，另外，基本面上的利多，還有高階製程的占比提高，首季5奈米製程營收占比達20%，7奈米達30%，合計在第2季將進一步超過5成。

張陳浩認為，台積電第2季每股純益將超過8元，在利多效應下，明日股價開高機會大。

台新投顧副總黃文清表示，台積電法說會釋出正面訊息，包括第1季的營收、獲利等表現及第2季的展望，看好台積電整體獲利將維持高成長，加上股價已跌深，看多後續的表現。