Q2台股投資 投信：投資重點聚焦這個產業

因美國聯準會升息明確及俄烏戰爭情勢膠著，群益投信表示，市場短期陷入戰爭+通膨+供應鏈的三角拉鋸，雖然3月的FOMC順利落幕，但美國啟動升息且暗示仍有可能持續追加升息，市場不確定性依然無法消彌，剩餘的不確定在於5月FOMC是否開始展開較為激進的縮表行動。地緣政治方面，雖然市場期待俄羅斯時間5月9日（戰勝德國勝利紀念日）前雙方能夠達成停戰協議，但目前戰況並未緩和，接下來一個月將是地緣政治風險以及聯準會關於QT議題討論聲浪的關鍵時刻。

在聯準會升息縮表、降低通膨的預期過程中，股市震盪下跌難以避免，不過，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，長期趨勢往上不變，群益投信指出，只要是大盤拉回就是買點，台股中的科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第2季投資重點。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，歷史經驗顯示無論升息或地區型戰爭，時間拉長後整體而言仍會回歸基本面，但短期震盪仍會持續一段不短的時間，預期台股仍將區間震盪，端看戰爭+通膨+供應鏈的三角關係式如何取得均衡點，俄烏戰爭時間拉長，地緣政治風險加大，關注通膨數據是否惡化；通膨野火短期難滅，考驗聯準會升息與縮表的進度，中國生產工廠受到疫情影響，考驗電子業供應鏈靈活調度之能力。

創新科技趨勢財仍是電子業成長主軸，股市短期信心受衝擊，但中長期仍偏多發展，關鍵變數在於歐美消費力道。不過仍要注意，中國手機需求下滑，零組件庫存升高，PC、NB需求也見到疲弱現象，供應鏈持續進行庫存去化與調整。但長期受惠高速運算、 5G、電動車相關需求進入高速成長期，12吋的高階製程的需求不受影響。帶動半導體產業朝更高附加價值的方向發展，上述族群可趁回檔之際，進行逢低布局。