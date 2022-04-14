台股下跌56點 三大法人賣超4.23億元

台股今（4）日開高後一路走低，雖一度有反彈，但最後仍翻黑，終場收在17,245.65點，下跌56點，成交量2,544.12億元；三大法人賣超4.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超8.69億元，投信買超15.65億元，自營商賣超（合計）11.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.89億元，自營商（避險）賣超10.3億元。

今台積電（2330）法說，不過收盤維持平盤，收573元；聯發科（2454）回跌，跌幅2.16%，收861元。貨櫃三雄回檔，但航空雙雄仍表現強勁，長榮航（2618）漲幅近6%，收37.35元。電纜股華新（1605）續爆量衝高，收37.2元，漲幅8.45%，檢測類股受惠於政府要啟動徵用快篩試劑，希望能達到每月4,000萬劑目標，亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、瑞基（4171）、寶齡富錦（1760）紛紛漲停。漲多的金融類股大幅回檔，玉山金（2884）跌幅超過5%，收33.35元，兆豐金（2886）、臺企銀（2834）也有逾4%的跌幅，大盤收在17,245.65點，跌幅0.32%。