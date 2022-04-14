法人：台股生醫族群成主力 台積電法說仍是關鍵

美股昨（13）日公布生產者物價指數（PPI）創新高，然而華爾街表示，通膨可能觸頂，為美股帶來利多消息，四大指數終場齊收紅，帶動台股今（14）日表現，昨日漲多的電子族群今日回檔整理，由生醫、航空、觀光族群輪動，接手成為大盤主力。

法人表示，過去漲多的金融股可視為超漲，預期今日台積電（2330）法說會後，資金有望從金融族群流向電子族群，此外，航空雙雄今日股價已呈現過高，建議投資人不再追高，明日可留意貨櫃輪族群，有機會進行產業輪動。

今日亮燈漲停的個股有：生華科（6492）、全宇生技－KY（4148）、寶齡（1760）、瑞基（4171）、亞諾法（4133）、山富（2743）、鳳凰（5706）、華孚（6235）、ABC-KY（6598）等股。

生醫族群今日表現佳者有：中化生（1762）上漲4.3元，漲幅7.2%；台耀（4746）上漲4.1元，漲幅7.0%；國光生（4142）上漲1.8元，漲幅4.2%；和康生（1783）上漲1.7元，漲幅4.1%。航空族群今日表現佳者有長榮航空（2618）受到消息面利多影響，上漲2.1元，漲幅5.9%；另有漢翔（2634）上漲1.4元，漲幅4.7%，受到矚目。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股經過昨日大漲後，今日走勢穩定對後市發展較有利。觀察電子族群，可見今日走勢相對弱，市場持續關注下午台積電法說會，明日可持續聚焦於電子族群，觀察是否出現適度反彈，若出現則有機會跟上美股漲勢。