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聚陽除息首日買盤溫吞 盤中填息幅度達三成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）今（14）日進行除息交易，每股發放現金股利9.5元，除息參考價182.5元，不過，早盤買盤力道並不顯著，盤中股價小漲來到185.5元，填息幅度約三成，除息首日表現疲軟。法人表示，聚陽上半年營運動能成長無虞，但成衣秋冬高庫存，將使下半年下修風險增加，是買盤觀望主因。

聚陽日前公告第1季營收，季營收79.72億元，年增16.9%，季增3.6%，包括出貨量和ASP同步攀升，且運動盤占比較去年同期增加。法人表示，聚陽在產品組合優化下，首季獲利可望較去年雙位數成長，單季每股盈餘將有3元以上的表現。第2季雖是淡季，但接單表現仍佳，年增可望仍有15%的表現。

法人預估，聚陽今年產能將增加10%，平均售價也將提高，並使毛利率表現可望優於去年，不過，下半年的訂單能見度目前仍不高，估計要到本月底，才能進一步確認下半年的狀況，目前看來，客戶考量庫存以及投入成本增加，造成下半年下單有轉趨保守的跡象。

法人表示，聚陽的最大客戶首季庫存年增約二成，今年在高通膨影響下，消費力恐轉趨保守，加上聚陽半數客戶聚焦中平價流行盤產品，終端漲價恐將抑制銷售動能。

不過，就全年角度來看，法人估聚陽今年營收可望首度突破300億元大關，續創歷史新高，公司今年產能將增加10%，展望未來，聚陽將以越南和印尼為擴張重點，尤其是印尼產能將提高到四成，可望成為聚陽未來最大的生產基地。

聚陽 除息 營收

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