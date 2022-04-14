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經營權、解封題材、法人大買 長榮航飆高成交量居冠

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

航空雙雄3月營收交出「年增、月增」雙成長成績，外資及投信昨日大買超華航（2610）、長榮航（2618），加上政策可望進一步解封題材發燒，航空股今（14）日表現強勢，長榮航除了基本面及解封題材之外，還加上集團經營權之爭，早盤股價開高走高，一度衝上37元，成交量高居個股成交冠軍。

華航3月營收123億元，月增15.2%，年增18%，其中，3月貨運營收重返百億元達107億元，月增15.2%，年增16.5%，客運收入為6.8億元，年增17.2%；累計今年首季營收372.3億元，年增33.9%。

長榮航3月營收107.4億元，月增23.6%，年增49.7%，其中，3月貨運營收89.9億元，累計首季營收300.9億元，年增52.9%。

航空雙雄昨日同步獲外資及投信大買超，高居買超個股前兩大，加上政策進一步解封有望的題材，推升航空股的漲勢，長榮航今日以36.2元開高，一度拉升至37元，上漲1.75元，漲幅4.96%，盤中成交量居個股成交量冠軍。

長榮航股價大漲，盤中傳出立榮航空今日舉行董事會通過，由星宇航空董事長張國煒接任立榮航董事長，長榮航盤中漲幅仍逾3%。

華航早盤以28.95元開高，一度拉升至29.2元，盤中成交量僅次於長榮航，盤中漲幅1.59%。

長榮航 營收

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