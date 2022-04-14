電子股今日回檔休息 生醫、航空、觀光成主角

美國於昨（13）日公布 3 月生產物價指數（PPI）創新高，但華爾街研判通膨可能觸頂，導致2年期美債殖利率下滑，此外，美股財報季起跑，航空族群個股因財測告捷而大漲，引領旅遊股走高。四大指數終場集體收紅，台積電（2330）ADR 在法說前夕也上漲逾4%。

華南投顧董事長儲祥生表示，昨日外資買超台股100億元，因此台股大漲並先行反應利多，今（14）日大盤走勢維持和緩的話，較有利於未來幾日跟上美股行情。儲祥生建議，投資人今日可操作疫情受惠族群，包括生產新冠病毒檢測試劑的產業類股，疫後復甦帶動的航空、旅遊股。

今日盤中亮燈漲停的生醫相關個股有：生華科（6492），全宇生技－KY（4148），寶齡（1760），瑞基（4171）。而觀光旅遊族群漲停者有：山富（2743），鳳凰（5706）。

航運族群表現佳者有：漢翔（2634）盤中上漲1.4元，漲幅4.7%；長榮航（2618）盤中上漲1.6元，漲幅4.5%。而觀光族群有雄獅（2731）盤中上漲3.5元，漲幅3.3%，追上鳳凰腳步。