邁向淨零碳排 00899異軍突起

2022年在面對疫情，全球政策風向逐漸轉為與病毒共存，在FED喊出今年目標升息八次後，台股市場如預期般湧現資金出走潮，再加上二月份地緣政治的影響，烏俄衝突的爆發，對於今年的台股投資人來說，需要相當地謹慎，而如何選到鑽石標的更是台股投資人目前迫切關注的風向；而在2022年初募集時就聲勢浩大的FT潔淨能源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，代號00899，異軍突起。

烏俄衝突至今仍未落幕，也如蝴蝶效應般牽動全球的經濟脈絡，與通膨、升息、民生消費能力的議題環環相扣，另一方面同時也有效地促進了能源轉型的發展；特別是歐洲過去長期以來對俄羅斯能源的依賴，如今歐洲政府也強烈推動相關政策，希望藉此促成與俄羅斯化石燃料的依賴脫鉤；全球各大領先企業也紛紛響應以應對能源危機。

豪華汽車製造Mercedes-Benz(MBGn.DE)預期將在這十年內通過投資太陽能和風電場來提高其能源的獨立性；另外包括像Alphabet 旗下的Google(GOOGL.O)和Amazon(AMZN.O)這樣的國際公司在簽署可再生能源購買協議方面更有著悠久的記錄，這些國際公司皆同意在幾年內支付與特定發電廠固定價格；擁有全球大部分IKEA商場的英卡集團上週表示，將在德國和西班牙的九個太陽能項目上投資 3.4 億歐元，作為促進可再生能源消費的長期戰略的一部分。

隨著世界各國政府大力推動潔淨能源，項目包含風力、太陽能、生物燃料、地熱能、海洋能、水力發電等，世界各地潔淨能源計畫擴大至8210億美元(含EU green support)，共145國制定潔淨能源發電獎勵政策，65國制定潔淨能源運輸政策，22國制定潔淨能源供熱及製冷政策，潔淨能源轉型迫切已成全球關鍵議題，長期趨勢確立。

於今年上市的FT潔淨能源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)00899，正是提供一個能讓台灣投資人輕鬆參與國際能源轉型趨勢的管道，建議投資人長期穩健佈局，迎接關鍵能源新時代。