旅行社股漲勢煞不住！鳳凰股價衝10年新高 山富、五福逼歷史新高

旅行社股漲勢煞不住，受到指揮中心鬆口，暑假出國返台有機會免隔離，不少旅行社股今（14）日拉出第二根漲停，指標股鳳凰（5706）股價一舉衝上10年新高價位，漲停價81元，山富（2743）、五福（2745）亦逼近歷史新高價位。雄獅（2731）目前是旅行社股中唯一百元股，盤中漲幅也逾7%。

鳳凰總經理卞傑民表示，境外旅遊回台後若能取消隔離，對民眾出國旅遊意願提升是一大動力，不過，現階段旅行社仍無法進行組團出國的業務，期待政府能在解除回台隔離限制時，同步放寬對旅行社出團的規定。

卞傑民表示，公司先前曾做過調查，若解除返台隔離，約有20-30%的消費者願意在一個月內出國，因此，預期一旦解除隔離限制，則旅行社機+酒的自由行行程，將對營收有顯著貢獻。尤其目前不少歐洲國家，也已取消旅客入境隔離的限制，而亞洲國家包括日、韓等雖然仍需隔離，但各國持續走向開放政策下，暑假很可能會全面取消旅客入境隔離。

旅行社業者目前營收皆來自國旅，但國旅和境外旅遊團費有顯著差異，旅行社業者預期，一旦境外旅遊相關政策若在暑假開放，則營收可望翻數倍成長。

山富旅遊副總李慶良表示，國人已經超過兩年無法出國旅遊，且多數已施打疫苗，只要政府開放返台免隔離，需求勢必爆發，將有一波出國旅遊熱潮，加上疫情期間，所有旅遊元件費用皆上漲，屆時團費可望增加三成以上，對旅行社業者來說，業績勢必有爆發性成長。