台積電、大立光法說盤後登場 股價力守紅盤

權王台積電（2330）法說會今（14）日下午將登場，吸引市場高度關注，大立光（3008）也將在盤後召開法說會，三大法人昨日同步買超台積電，ADR上漲4.17%，收在101.5美元，早盤股價開高，一度衝達578元，市值14.98兆元，大立光也力守紅盤。

台積電法說會將在收盤後召開，法人看好第2季財測展望，預估營收可望續創新高，毛利率也上揚，預估全年營收成長維持25~30%，台積電股價昨日大漲，三大法人同步買超，尤其是外資在法說前夕轉為買超3,453張，終止連六賣，投信買超877張，自營商買超855張，合計三大法人買超5,185張。

三大法人壓寶台積電法說會行情，台積電ADR周三收漲，今日早盤以577元開出，上漲4元，一度拉升至578元，上漲5元，市值增加1,296億元至14.98兆元。

大立光也將在今日盤後舉辦法說會，大立光今年來股價直直落，日前下滑至1,595元，今日以1,630元平盤開出後一度拉升至1,660元，上漲30元，漲幅1.84%，收復5日線。