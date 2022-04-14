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富邦期貨：美債殖利率攀升預期將持續對科技股造成壓力

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

美國勞工部周三公布3月生產者物價指數(PPI)年增11.2%，高於經濟學家預期的年增10.6％，為美國勞工部2010年有紀錄以來最高；不過，聯準會理事華勒接受訪問時表示，雖然支持積極升息，但通膨可能已在3月觸頂，市場對聯準會今年可能三次以上升息2碼的預期有所淡化，美債殖利率走低，激勵美股四大指數同步收漲。

目前短線台股受到國際股市波動影響較大，由於中國大陸持續針對疫情採取封控措施，同時FED傾向鷹派升息及縮表，美債殖利率攀升預期將持續對科技股造成壓力，加上台灣本土疫情也持續升溫，在內、外部都存在較大不確定性下，預期資金態度仍較為謹慎，若風險規避情緒再升高，都有可能再帶出較大賣壓，但台股上市櫃公司營收表現亮眼，基本面體質仍佳，預期下檔有支撐。

升息 台股 疫情

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