台股開盤上漲51點 台積開盤上漲4元

台股今(14)日開盤上漲51.6點，開盤指數17,353.25點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價577元。

群益投顧說，大盤指數處3日線之上、12日線之下的短均格局中性態勢。特定買盤積極拉抬個別股、族群挹注指數的態勢明顯，但也導致台股相對連動市場基期偏高風險持續。相關多空衝突的結構下，建議以外資大幅調節趨勢有近尾聲態勢的跌深中大型股為選股主軸方向，擇強守技術面應對。

周三(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲344.23點、漲幅1.01%，那斯達克指數上漲2.03%，標普500指數上漲1.12%，費半指數上漲2.36%。

富邦期貨說，美國勞工部公布3月生產者物價指數(PPI)年增11.2%，高於經濟學家預期的年增10.6％，為美國勞工部2010年有紀錄以來最高；不過，聯準會理事華勒接受訪問時表示，雖然支持積極升息，但通膨可能已在3月觸頂，市場對聯準會今年可能三次以上升息2碼的預期有所淡化，美債殖利率走低，激勵美股四大指數同步收漲。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單增加1,395口至3,258口，十大交易人與特定法人合計賣出494口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,350之間，P/C Ratio升至1.05，整體籌碼中性看待。

三大法人周三集中市場合計買賣超億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超149.6億元，投信買超31.3億元，自營商（自行買賣）買超20億元，自營商（避險）賣超7.4億元。