台股反彈卻無量、後市怎麼走？法人這麼看

台股今（13）日大漲310.74點，收在17,301.65點，但成交量卻較昨日減少，指數大漲卻無量，出現價量背離的情況，後續能否持續上攻？該如何操作？法人看法不盡相同，有人認為在外在變數仍多，且偏負向的情況下，應該保守因應，也有人說，補量就可再攻，關鍵指標落在半導體、IC設計、車用電子、航運股要起帶頭作用。

台股今日由台積電（2330）、聯發科（2454）強彈領軍，加上航運股、鋼鐵股、觀光股等強漲助攻，推升指數開高走高，收復萬七且站上5日線，可惜的是成交量並未放大，三大法人合計買超149.51億元，外資買超105.61億元，投信買超31.3億元，自營商買超（合計）12.59億元。

證券分析師張陳浩表示，台股反彈大漲，卻出現價量背離的情況，主要是因為跌的太深了，該賣的、停損的大多已經賣了，沒有賣盤的情況下，這時候只要有買盤很容易就反彈。

張陳浩認為，反彈後可以走多遠？才是真正的關鍵，由於後續將面臨反壓沈重的10日線及月線，要站上月線一定要有量，衝量的四大關鍵指標包括半導體、IC設計、車用電子、及航運股，指標股首推台積電、聯發科，是重要的領頭羊。

張陳浩說，台積電的法說會很重要，除了第1季的財報很亮眼之外，針對市場雜音的供應鏈斷鏈、5G及智慧手機等需求放緩等問題，台積電可以提出說明，整體來看，台積電只要在法說會釋出中性偏多的訊息，股價就有機會上漲，成為推升大盤站穩月線之上的重要動能。

張陳浩強調，台積電、聯發科的表現很重要，除可望帶動權值電子股的走勢之外，也有助量能的推升，尤其是聯發科的上漲，將可進一步帶動市場認同度高的IC設計股。

張陳浩認為，航運股也是衝量的要角，貨櫃股在首季財報公布後可望再出現一波上漲，但是更值得留意的是具有解封題材的航空股，長榮航（2618）及華航（2610），則是布局的首選標的。

台新投顧副總黃文清表示，反彈第一根上漲，沒有量沒關係，後續再補量就可以，台積電的法說會是重要指標，可望帶動權值電子股的走勢，進一步帶動台股大盤的表現，至於包括升息、通膨、戰爭等影響因素已大多反應在盤面上。

黃文清強調，短線可布局原物料、金融股、高殖利率股；中長線則可鎖定跌深電子股；另外，貨櫃股具有財報及殖利率雙重題材，也可以留意。

統一投顧董事長黎方國則是持謹慎保守的看法，他認為，除了下跌有量，上漲無量的格局較不好之外，從技術面來看，台股跌破年線，也偏不好，另外，外在影響因素包括美國升息、通膨、俄烏戰爭、外資持續賣超、亞幣弱勢下，資金匯出壓力等，也都偏向負面。

黎方國強調，台股今日大漲先以短線反彈視之，現在就談落底還言之過早，要謹慎保守來因應；台積電法說前吸引資金進場，主要是市場預期法說會將釋出正面訊息，有助股價的表現，但值得留意的是，外資對台積電的賣超，其實無關基本面，因此，外資的動向仍將牽動台積電的走勢。