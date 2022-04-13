證交所：臺灣創新板合格投資人開戶數擴增至近9萬戶

臺灣證券交易所公布，截至第1季止，創新板「合格投資人」戶數累計已近9萬戶，較去年底活動開辦前的6.6萬戶增加逾2.3萬戶，成長比率達34%，推廣成果卓越顯著。

臺灣創新板（TIB）設立宗旨在於鼓勵擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的企業進入資本市場籌資，上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金要求。

證交所表示，臺灣創新板（TIB）採簡易公發制度，縮短內控審查期間、調整查核範圍，以及相關作業；且上市後承銷商持續輔導，協助創新板公司遵循相關法令，以及配合完成上市後監理業務。

目前已有3家企業申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請，本次推廣「合格投資人」活動目的即在增加未來創新板上市公司的交易動能，近期即將迎來首檔創新板股票上市掛牌。

「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」包含證券商端，以及投資人端的競賽獎勵，其中，證券商端的競賽獎項分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」，以及「證券商營業員貢獻卓越獎」。

投資人端推廣獎勵則包含「百元禮券週週送」，以及「千元禮券全勤送」等。

此外，潛在合格投資人在活動期間若完成簽署「臺灣創新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，即可於證交所「創新板合格投資人獎勵登錄網站」登錄資料，可獲得一次參加禮券3,000元的抽獎機會，本年第2季總獎金預估達400萬元，總獎金相當豐厚。